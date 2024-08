SPETTACOLI EMILIA Un pianoforte suonato in cielo LA DINAMICA DEL CONTROVENTO una “macchina inutile” del tempo di Julian Lett spettacolo coprodotto da Teatro Necessario-Grandet Douglas al Festival Fuoripista di Parma

Una macchina fantastica a mezz'aria costruita per far volare le persone sulle ali di un pianoforte suonato in cielo: un tappetto delle “mille e una notte” di ferro, vecchi libri e damigiane. Irene Michailidis è una Mary Poppins in frac dalle mani di fatina. Lo spettacolo è un gioco frangile da inforcare al volo seduti sulle nuvole pronti a scivolare sulla musica classica immortale. Terra contro peso e gravità un giro dopo l'altro, pagina su pagina, nel nostro libro della vita cullati in un breve concerto che non dura per sempre (una cosa dell'altro mondo in questo mondo, però!).

