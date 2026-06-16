Un "Piccolo" grande teatro 80enne d'Europa

OTTO decadi tra due secoli che dopo l'ultima guerra (riapertura con inaugurazione nel 1947 grazie all'intuizione profetica di Strehler, Grassi e Nina Vinchi) hanno segnato i nostri millenni congiunti. IL GIOCO DEL TEMPO è fatto di 56 spettacoli, 30 produzioni, e 10 prime assolute. Un teatro che è l'anima del paese, servizio pubblico, impegno civile perché non solo Milano ha bisogno di cultura: teatro d'arte e presidio culturale, appunto. Quest'anno una nuova collaborazione con il TEATRO ALLA SCALA e l'omaggio originale di PACIFICO a un'amica, Ornella Vanoni, per i suoi 92 anni il 22 settembre. IL GIOCO è nel tempo di Sant'Agostino: “senza nulla che passi non ci sarebbe passato; e senza che venga non esisterebbe un futuro. Senza esistenza non un tempo presente. Passato e futuro come esistono se il primo non è più e il secondo non è ancora? E il presente per esistere deve tradursi in passato (la regione per cui esiste è che non esisterà!?): per l'eternità e in verità, dunque, il tempo tende a non esistere" (è così che c'è! davvero).









