PRIMA TEATRALE ROMAGNA Un Pinocchio 'preadolescenziale' della Valdoca Su il sipario al Bonci di Cesena, stasera e domani, “ENIGMA, Requiem per Pinocchio”, opera della maturità sull'adolescenza, di Ronconi - Gualtieri per la Valdoca

Produzione ERT regionale in prima a Cesena con il Teatro Valdoca in PINOCCHIO debutta al Bonci dopo il percorso di residenza artistica partito dal teatro Dimora di Mondaino. Platea svuotata senza poltrone su sfondi rossi e bianchi il pubblico sui palchi al buio lunare... Gioco coreografico e opera della maturità che porta in sé la figura della danzatrice lughese Silvia Calderoni incontrata da Ronconi 20 anni fa. Il burattino di Collodi incastrato nella partitura di canto e suoni dal vivo disvela la scrittura registica. Le performer Calderoni e Chiara Bersani (la Fatina) ruotano intorno al Pinocchio intagliato tra le potature d'ulivo e vite delle scenografie naturali. Corpi e cori epici sono la materia prima umana dell'ENIGMA che fa del burattino infantile collodiano un personaggio preadolescenziale senza tempo, e senza vita...!?

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: