Un Pintus qualunque... diverte la Repubblica

La rassegna RIDIAMOCISU fa il pienone per 2 serate comiche apprezzate dal pubblico arrivato anche da fuori. Il comico ha regalato agli spettatori risate e ironia a non finire. L'attore, noto protagonista di cinema e piccolo schermo, ha raccontato a modo suo costume, cronaca e attualità, del Belpaese. Iniziando lo show, come di consueto in leggero ritardo, ha parlato di San Marino. Il tempo, la pioggia, i parcheggi e il panorama in due giornate sammarinesi “indimenticabili”. Banche e benzina tappe obbligate di un turista all'estero pronto a cogliere i vantaggi di essere un PINTUS qualunque alla scoperta del Monte. Divertimento assicurato e prolungato per cittadini e ospiti spinti in due ore di spettacolo basato sulla comicità surreale del comico triestino.

