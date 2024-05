EMILIA ROMAGNA TEATRO Un Pirandello di morte sulla vita che ci è data LA VITA CHE TI DIEDI tratto da Pirandello, dramma breve sul tema della maternità e del lutto tutti al femminile, all'Arena del Sole di Bologna

Due donne, una madre e una compagna (protagoniste Daria Deflorian, Federica Fracassi con Cecilia Bertozzi) si affrontano colpo su colpo in una messinscena del direttore dell'Odéon di Parigi, Stéphan Braunshweig. Dramma potentemente femminile scritto da Pirandello nel 1923 per Eleonora Duse, che mai lo recitò. Lo spettacolo debuttò poco prima della morte a Pittsburgh della grande attrice italiana. Una stanza grigia come la pietra nella campagna toscana apre la scena. Una madre. La perdita di un figlio e le maschere sociali intorno alla solitudine di una donna: dramma intimo e umano con riverberi sugli altri estremamente vero e attuale. Poi c'è l'amante del figlio figura di libertà fuori dagli schemi per gli anni Venti, e pure oggi. “Ma come si sopravvive a un figlio morto?” - si chiede l'autore, semplicemente volendolo vivo.

