D'ESSAI REGIONE Un po' di Finlandia a Bologna c'è! Alla rassegna d'essai “L'Arena sulla Via Emilia” di San Lazzaro bolognese il film italo-finlandese LA MORTE È UN PROBLEMA DEI VIVI coprodotto dalla Commissione Cinema regionale

L'autore della commedia 'mortuaria', minimalista e lugubre quanto basta, è TEEMU NIKKI che risente delle atmosfere finniche tragicomiche e sociologiche del connazionale Kaurismaki. Due amici, uno ludopatico senza cuore e l'altro disadattato senza testa, fanno i becchini per necessità. Soci in affari e compagni di sventure soffrono ambedue di solitudine sociale e coniugale. Risto è il gioco d'azzardo, Arto una vita senza cervello, insieme più morti che vivi in due esistenze senza... una roulette russa alla finlandese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: