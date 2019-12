Un po' di gospel a CorTe: per Coriano un Natale americano

SRV_GOSPEL_CORIANO_19

I migliori talenti d'Oltreoceano in un gruppo di solisti insieme anche per voce sola: NAT BROWN sceglie il suo gruppo gospel 'italiano' direttamente da Washington D.C. per il tour natalizio. La scuola è quella del DUKE ELLINGTON COLLEGE e il complesso musicale originario è la famosa JAZZ BAND nota in tutta Europa dove BROWN ha suonato il sassofono e cantato in Inghilterra, Francia, Belgio poi in Canada e in vari festival francesi. “TELL THE WORLD” è il disco che porta il gruppo in alto aprendo concerti prestigiosi nel mondo ben oltre la Chiesa Battista dove NAT è Music Ministry. Il gospel diventa materia per bambini e nascono, grazia a questa esperienza legata ai battisti, scuole e corsi per ragazze e ragazzi in tutta l' America.

