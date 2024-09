PRIMA FILM CIRCONDARIO Un poeta russo del caos cinematografico Cinema d'autore in multisala riminese LIMONOV tratto dal best-seller di Emmanuel Carrère già in concorso a Cannes 2024

Il romanzo biografico di Carrère racconta una storia personale e politica che il film semplifica in THE BALLAD, la ballata folle dell'artista maledetto russo EDUARD LIMONOV. La regia è del ribelle Kirill Serebrennikov, che i suoi problemi continua averli con Putin, cineasta esule, vive e lavora in Germania, sostenuto da copruduzioni occidentali anche italiane. Nel soggetto LIMONOV è un poeta russo messo all'indice dall'Unione Sovietica fuggito a New York negli anni 70. Un'epopea punk sperimentata anche nelle scelte tecniche e cinematografiche con il potente supporto musicale dell'epoca: Velvet, Tom Waits e i Sex Pistols. Ne esce una provocatoria narrazione di un poeta del caos e degli eccessi, estremo e contraddittorio che ai nostri giorni affascina. E un amore ossessivo non lo abbandona mai...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: