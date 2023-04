SAN MARINO CINEMA Un poliziesco di "Amore" a Milano Il film della settimana di San Marino Cinema è “L'ULTIMA NOTTE DI AMORE” con Pierfrancesco Favino in un poliziesco metropolitano milanese

La “notte di Amore” è di Franco Amore, di nome e di fatto, tenente della Polizia innamorato di sua moglie e all'ultima sua missione prima della pensione. 35 anni di onorata carriera e di fedeltà al corpo e alla sua donna. Non ha mai sparato a una persona - scrive nel commiato - e, tra l'altro, ha sempre rispettato la sua sposa amandola sempre. Ma quell'ultima notte gli risulta lunghissima, infinita, l'alba non arriva mai. Il servitore dello Stato, l'amicizia con il partner e collega Dino ucciso durante una rapina di diamanti, tutto viene messo in discussione. La notte a Milano si ferma e Amore non è più lo stesso.

