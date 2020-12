CAMPAGNA CULTURA REGIONALE Un Polo d'eccellenza per una "Regione del cuore" Il Polo museale dell'Emilia-Romagna ha dimostrato negli ultimi anni una vitalità che attraverso web e social resiste alla chiusura dei luoghi espositivi e cuturali regionali in atteso di un rilancio anche turistico

La gestione e l'attività di valorizzazione riguarda 24 musei, gallerie, pinacoteche e monumenti statali integrati nella regione. Il progetto che sottende al “Polo” integra i patrimoni regionali anche secondo traiettorie turistiche, che segnano ogni provincia emiliana e romagnola già ricchissime di spazi e siti espositivi originali e variegati, capaci di coinvolgere turisti non necessariamente del solo segmento culturale. “Effetto stupore e meraviglia” offerti ai visitatori si creano attraverso circoli virtuosi online (su internet) e offline (sul posto).

Video e social fanno da traino al patrimonio di bellezza regionale con un clic passando dallo smartphone con le app fuori e dentro il museo. Offrire un riferimento identitario alla collettività locale rende più agevole la "mission" sul territorio. Sono moltissimi i luoghi di cultura che costellano la via Emilia e la Romea lungo il litorale per non parlare della dorsale appenninica vere eccellenza per la ripartenza.

