EMILIA ROMAGNA TEATRO Un presente visto da un futuro senza arte “LE VACANZE” di Alessandro Berti coprodotto da CASAVUOTA e regione in replica all'Arena del Sole di Bologna la performance in “un dialogo sul prossimo futuro” di resistenza ecologica

VACANZE in luoghi non così lontani come vorremmo. Intorno a noi la pianura calda quasi desertica in cui sussistono piccole oasi fredde... Il PERFORMER passa per i poderi sparsi e racconta dei tempi passati: l'infanzia dell'uomo che passa dalle madri e dai padri che no ci sono più. Ultima attrazione vivente di un mondo morto. LE VACANZE di due adolescenti estremi, Lao e Tom, in bilico tra disperazione intellettuale e volontarismo ultimo senza cuore. Un canto in diversi linguaggi tra generazione educate alla lontananza nelle tante emergenze che caratterizzano i nostri giorni (catastrofi, malattie, guerre e solitudini gentili). Un presente visto dal futuro che non immaginiamo più: senza arte, e i giovani!?

