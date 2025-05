Un regista di moda...

I FANTASMI DEL CINEMA per vestiti e modelli della nuova collezione Dior filmati da Matteo Garrone con la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri: tra bauli, ricami, e trini si risvegliano manichini d'arte che diventano modelli di carne e bellezza vestiti dal mito francese della maison D. Mani che lavorano e creano: cuciono la vita. I costumi del cinema felliniano o di Visconti come fantasmi che accompagnano le modelle sfilare per la collezione 2026: CRUISE. Garrone sogna e immagina, DIOR crea e veste di tessuti e fascino il mondo. La storia della nostra 7^ Arte incontra in villa a Roma la moda per eccellenza, e incanta... i giardini dei Torlonia sono scenografia pura. Lo spettacolo è evocativo e immaginativo in un luogo temporale che richiama la moda oggi quanto un capo, una tonalità, un taglio sartoriale: uno stile inimitabile di pezzi epocali.