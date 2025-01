Un Risorgimento siciliano tra Leone e John Ford

Una spedizione garibaldina dei Mille tutta speciale alla Sergio Leone ispirata a John Ford condita della comicità dei palermitani Ficarra e Picone non senza la presenza ironica di un attore simbolo come Toni Servillo guidati dall'estro pirandelliano di Andò. Il colonnello Orsini (esistito veramente) incarna il Risorgimento ideale tra speranza e cinismo delle parti. Sarà vera rivoluzione!? L'ABBAGLIO è il ritorno di due antieroi (poetici e picareschi) che scelgono di seguire i piemontesi per tornare ad essere siciliani, a modo loro... ed è subito commedia nel cuore di un dramma (pantomima tragica) verso la fine del meridione dei Borboni.