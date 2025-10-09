EVENTI REGIONE Un RoBOt felsineo al DumBO Sedicesima edizione del ROBOT Festival di Bologna “per immaginare un mondo differente” il tema scelto è DREAM ON: il sogno come gesto collettivo di valenza politica aprendo spazi di libertà

DREAM ON è un rito sonoro squisitamente pubblico: voci e suoni degli artisti 'elettronici' capaci di scrivere la storia della musica contemporanea. I maestri della sperimentazione, i protagonisti del clubbing, i più radicali compositori ancora una volta a Bologna. Quest'anno nuove traiettorie globali anche con installazioni tipiche dell'anima di ROBOT 2025: mescolare e mixare linguaggi (MIXED MEDIA), generazioni e geografie. In opifici industriali rigenerati a cura del DumBO, Palazzo Re Enzo (storico), oltre all'Oratorio San Filippo Neri (dall'arte religiosa): contaminazioni degli oppost i . Acustica, robotica e arti visive (musica da cinema) al XVI anno non possono non fare i conti con l'intelligenza Artificiale in una sfida artistica già vinta, almeno a Bologna, dall'uomo. ROBOT balla, ROBOT Kids fa laboratori, Robot Learn fa scuola. BEAT PROJECT è lo spazio di decompressione per il sociale e la riduzione del danno in collaborazione con il comune.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: