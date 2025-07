ANIMAZIONE CIRCONDARIO Un robot più umano di noi Al Cartoon Club di Rimini il miglior film d'animazione del 2024: IL ROBOT SELVAGGIO di Chris Sanders tratto da Peter Brown una storia di fantascienza moderna sulla sopravvivenza-convivenza di animali e macchine

Colpisce il design del robot malinconico alla Miyazaki (ma ricorda piacevolmente anche WALL-E) mentre la storia e la produzione sono americane affidate alla poesia e genialità di Chris Sanders che con la sua GIOIA ANIMATA 'ironicomica' è diventato un modello (Croods e Dragon Trainer) non solo da noi. Un robot, appunto, un'ochina e una volpe si uniscono per cambiare il loro ambiente (un'isola non a caso) in trasformazione sviluppando l'unica forza che vince tutto: l'amore. Futuro e natura dove anche la macchina (che sviluppa un'anima tecnologica) non ha più un padrone (l'uomo) ma un amico (l'animale). Tutto (l'isola-mondo) è THE WILD ROBOT alla fine.



