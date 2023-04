Un rompicapo bolognese d'Oriente

"Un territorio tanti teatri"

Una rassegna bolognese per Ragazzi e bambini in una Bologna aperta alla didattica teatrale de LA BARACCA-TESTONI. In scena tre personaggi in cerca di paesi sconosciuti e inesplorati. Un racconto di un gioco lontano che porta l'Oriente verso Occidente. TANGRAM (il rompicapo nato in Cina) in un quadrato regolare composto di sette mosse per altrettante forme geometriche sulla scacchiera della fantasia vissuta dai bambini di tutto il mondo alla stessa maniera. Comporre e scomporre la vita utilizzando segni e immagini universalmente conosciuti. Un gioco condiviso per conoscersi meglio mediante un'esperienza comune. Crescere fidandosi uno dell'altro per amarsi di più. Sapienza e creatività in scenografie semplici e intuitive anche per i piccolissimi fino a 4 anni. Un puzzle per non dimenticare il bambino e la bambina in ognuno di noi.