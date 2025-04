Un “Salto nel tempo” tra teatro e solidarietà al Centro Sociale di Fiorentino

Al Centro Sociale di Fiorentino è andato in scena lo spettacolo teatrale "Salto nel tempo" messo in scena dalla compagnia "I Teatranti" in collaborazione con l’Associazione Micologica Sammarinese.

Attraverso un racconto ironico e originale ambientato tra il presente e il 1955, i circa 15 volontari del gruppo hanno coinvolto il pubblico in un divertente confronto tra epoche diverse. L'iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, ha avuto uno scopo benefico: sostenere le famiglie colpite dall’alluvione a Traversara di Bagnacavallo.