CONCERTI ROMAGNA Un sax per 4 al chiostro ravennate SIGNUM SAXOPHONE QUARTET al MAR per Ravenna Festival un concerto al chiostro del museo dell'ensemble di Colonia tra stili di epoche diverse e lontane in rielaborazioni originali

SIGNUM nasce 20 anni fa in Germania e nel tempo ha riadattato a festival e concerti in tutto il mondo il proprio stile inconfondibile. Il loro format è basato sul sassofono a 4 voci: soprano, alto, tenore e baritono in ensemble poliedrico di arrangiamenti orchestrali che contengo brani dal barocco al rock e un repertorio sperimentale. A Ravenna portano un programma che spazia dal romanticismo di Grieg a Piazzolla passando per la Carolina del Sud afroamericana e Gershwin. Chiudono con Viet Cuong compositore vietnamita-statunitense in una partitura per soli sassofoni. Suonano a semicerchio in maniera coreografica tanto da affrontare anche le colonne sonore famose in modo cinematografico: musica a colori...

