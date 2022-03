Un "signor Bisio" di successo sul Monte

Ieri sera per lo spettacolo di Claudio Bisio in cartellone al Teatro Nuovo il pieno di pubblico e tanti applausi. Il cabarettista e showman ha portato per la prima volta in Repubblica la sua “biografia” teatrale in: LA MIA VITA RACCONTATA MALE. Testo scritto a 4 mani con Francesco Piccolo per la regia di Giorgio Gallione prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. Progetto nato nel 2020 in Liguria e proposto in anteprima anche da Rai Tre. Oggi il copione riparte da nuove suggestioni e storie recenti. “Recuperare il tempo perduto è impossibile in teatro” - dice Bisio. La scommessa si ripropone ogni sera sul palcoscenico come è avvenuto con successo a San Marino. Lo spettacolo è memoria in storie diverse, a volte buone a volte no, ma comunque simpatiche. Umanità e semplicità le doti dell'attore e dell'autore. Mister Piccolo di Caserta nei racconti recitati si confonde con il signor Bisio piemontese di Milano.

