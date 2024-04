PRIMA FILM CIRCONDARIO Un "Tatami" per il judo senza hijab TATAMI, la pellicola israelo-iraniana storia reale di una judoka mondiale, per la prima volta diretta a 4 mani e osteggiata dal regime islamista solo al cinema Settebello di Rimini

Siamo ai mondiali di judo in Georgia dove l'iraniana Leila si gioca l'oro ( e la vita) sul tappeto giapponese di gara, Il tatami: un tonfo sordo rende muta la caduta di una donna. Il rischio di combattere con un'atleta israeliana spinge il governo dell'Iran a minacciare allenatrice e famiglie: il potere non si vede mai nel bianco/nero algido ma è presente in modo strisciante. Il conflitto con la tirannia sta nella scelta della disciplina sportiva basata sul rispetto per l'avversario nel gesto d'inchino del Rei e nel togliere lo hijab (copricapo di velo nero) per liberare i capelli...

