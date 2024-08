SPETTACOLI CIRCONDARIO Un teatro di pasticceria “PASTICCERI: io e mio fratello (Roberto)” lo spettacolo di 'dolcezze' ispirato al Cyrano de Bergerac per la rassegna LE CITTÀ VISIBILI al Teatro degli Atti di Rimini

Roberto Abbiati e Leonardo Capuano sono gemelli diversi in laboratorio di pasticceria: la loro casa. Fratelli differenti in tutto, nel parlare, cucinare e amare. In scena fanno dolci davvero che poi distribuiranno agli avventori. Recitano Rostand del Cirano (e Cristiano) innamorato. I tempi li dà il forno... Una torta e un pasticcino in musica alle 4 del mattino sono il loro mondo di pasta sfoglia, crema e cioccolata fusa, ma l'amore per Rossana si amalgama con la pastiera napoletana. La battuta è una frusta che monta la cottura.

