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Un tendone da circo sul Po

ATTERRAGGIO DI FORTUNA della compagnia TEATRO NUCLEO nell'ambito di ARGINI - spettacoli lungo il fiume per TOTEM SCENE URBANE a Mesola nel ferrarese

di Francesco Zingrillo
25 set 2026

Un duo artistico sospeso tra acqua del “ grande fiume” e cielo di fine estate a Mesola: le protagoniste TEA e NINA costruiscono un piccolo aereo per volare via, insieme (desiderio e coraggio, amicizia e amore). Teatro-circo lungo l'asse narrativo fluviale in un percorso performativo che comprende ARGINI FESTIVAL, appunto, e le scene urbane ferraresi di TOTEM a Mesola del Delta. I luoghi del Po sono palcoscenici a scena aperta tra paesaggio e spazio pubblico. TEATRO NUCLEO racconta in poesia da saltimbanchi e ironia da trapezio con leggerezza circense un acrobatico finale interattivo deciso dal pubblico: creatività e libertà popolari. Il percorso che mette al centro l'umano prevede un rapporto tra acqua e memoria basato sull'arte.




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