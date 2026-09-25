Un tendone da circo sul Po

Un duo artistico sospeso tra acqua del “ grande fiume” e cielo di fine estate a Mesola: le protagoniste TEA e NINA costruiscono un piccolo aereo per volare via, insieme (desiderio e coraggio, amicizia e amore). Teatro-circo lungo l'asse narrativo fluviale in un percorso performativo che comprende ARGINI FESTIVAL, appunto, e le scene urbane ferraresi di TOTEM a Mesola del Delta. I luoghi del Po sono palcoscenici a scena aperta tra paesaggio e spazio pubblico. TEATRO NUCLEO racconta in poesia da saltimbanchi e ironia da trapezio con leggerezza circense un acrobatico finale interattivo deciso dal pubblico: creatività e libertà popolari. Il percorso che mette al centro l'umano prevede un rapporto tra acqua e memoria basato sull'arte.







