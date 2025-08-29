Un Ultravox per Tondelli

Midge Ure leader degli Ultravox e dei Visage in tour italiano dalla Romagna a Pordenone: gli anni 80 tornano nel ricordo del 40° dalla pubblicazione del romanzo “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli. Elettronica e New Romantic anti-Punk. Ultrasettantenne straordinario e inossidabile (e si vede! In live). Ure 'spaccava' già nell'85 anche da solo aveva cambiato un decennio e segnato il millennio pop-rock con la sua musica nel leggendario AID IN. Storico il concertone LIVE AID organizzato con Bob Geldof, solidale e planetario, capace di incassare 150 milioni di dollari interamente devoluti per la carestia in Etiopia.







