TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:19 La prima 'DivaDivina' francese nel mondo 12:06 Programma economico 2026, per l'opposizione "un libro dei sogni" 11:14 A14, weekend di controesodo: attesi oltre 12 milioni di spostamenti 08:22 Cane ucciso da un lupo nel giardino di casa, davanti agli occhi della padrona: paura a Vergiano 07:55 Riviera romagnola: mare di nuovo interamente balneabile
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Un Ultravox per Tondelli

MIDGE URE degli ULTRAVOX (Visage e Aid In) al teatro Galli di Rimini per la rassegna PERCUOTERE LA MENTE della Corte degli Agostiniani

di Francesco Zingrillo
29 ago 2025

Midge Ure leader degli Ultravox e dei Visage in tour italiano dalla Romagna a Pordenone: gli anni 80 tornano nel ricordo del 40° dalla pubblicazione del romanzo “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli. Elettronica e New Romantic anti-Punk. Ultrasettantenne straordinario e inossidabile (e si vede! In live). Ure 'spaccava' già nell'85 anche da solo aveva cambiato un decennio e segnato il millennio pop-rock con la sua musica nel leggendario AID IN. Storico il concertone LIVE AID organizzato con Bob Geldof, solidale e planetario, capace di incassare 150 milioni di dollari interamente devoluti per la carestia in Etiopia.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura