TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:46 Violenza su minori, la Maggioranza: “Falla di sistema da colmare. Scuole e impianti sportivi devono essere luoghi sicuri” 11:29 Foto rubate e commenti sessisti: bufera sul forum Phica (attivo dal 2005), nella rete anche esponenti Pd
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Un valzer con "The Brando"

WALTZING WITH BRANDO di Gill Fishman con Billy Zane è la commedia di settembre che racconta come è nato il resort dei vip a Tahiti voluto dall'attore americano negli anni Sessanta

di Francesco Zingrillo
28 ago 2025

Letteralmente “un giro di valzer” con Marlon Brando dal punto di vista dell'architetto che progettò la follia polinesiana del mito hollywoodiano: fare dell'atollo vulcanico Tetiaroa nell'arcipelago francese delle Isole del Vento a nord di Papeete: un buen retiro-paradiso ecosostenibile. Ci voleva un archistar idealista (il californiano Bernie Judge) a contatto con i divi eccentrici del cinema per riprogettare in 5 anni (dal 1969 al '74) un isolotto disabitato, un tempo residenza nobile, in una creazione avveniristica e naturalistica anche oggi (adesso si chiama THE BRANDO!). Conoscere e avvicinare Marlon, però, rivela tutte le vulnerabilità e le fragilità di un gigante dello spettacolo disgustato dal mondo e dalla fama (rifiuta l'Oscar proprio nel 1973) dentro il suo sogno enigmatico di pace e giustizia.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura