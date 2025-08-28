ANTEPRIMA COMMEDIA USA Un valzer con "The Brando" WALTZING WITH BRANDO di Gill Fishman con Billy Zane è la commedia di settembre che racconta come è nato il resort dei vip a Tahiti voluto dall'attore americano negli anni Sessanta

Letteralmente “un giro di valzer” con Marlon Brando dal punto di vista dell'architetto che progettò la follia polinesiana del mito hollywoodiano: fare dell'atollo vulcanico Tetiaroa nell'arcipelago francese delle Isole del Vento a nord di Papeete: un buen retiro-paradiso ecosostenibile. Ci voleva un archistar idealista (il californiano Bernie Judge) a contatto con i divi eccentrici del cinema per riprogettare in 5 anni (dal 1969 al '74) un isolotto disabitato, un tempo residenza nobile, in una creazione avveniristica e naturalistica anche oggi (adesso si chiama THE BRANDO!). Conoscere e avvicinare Marlon, però, rivela tutte le vulnerabilità e le fragilità di un gigante dello spettacolo disgustato dal mondo e dalla fama (rifiuta l'Oscar proprio nel 1973) dentro il suo sogno enigmatico di pace e giustizia.

