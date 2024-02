PRESENTAZIONE FILM ROMAGNA Un viaggio in Italia senza il padre LE RAGAZZE NON PIANGONO di Andrea Zuliani coprodotto da Rai Cinema in sala a Ravenna con l'autore anche la giovane attrice cervese Emma Benini protagonista della storia “on the road”

Elena (Emma Benini) appena diciannovenne e Mia (Anastasia Doaga) ventunenne d'origine rumena portano su un vecchio camper di papà in giro per l'Italia le loro due vite disastrate volutamente insieme. Famiglia lontana e genitori assenti. E, la morte del padre... Un viaggio come un pellegrinaggio della crescita interiore: un racconto di formazione. Dall'Alto Adige alla Basilica paesaggi fotografici per una storia del cambiamento. Le due giovani donne hanno un 'carico' comune da custodire fatto di nodi emotivi e lutti. Per crescere in fretta LE RAGAZZE NON PIANGONO. Zuliani ha sceneggiato il momento della caduta del mondo degli adulti come le illusioni dei bambini che divento grandi senza desiderarlo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: