Un videogioco da "Mille e una notte"

Scoprire un mondo antico risalente al IX secolo gareggiando ad Assassin's in modo più o meno violento “gamizzando”, cioè giocando con la storia e la geografia in mappe interattive e percorsi turistici nel bel mezzo della sfida: una pausa cultura dallo svago bestiale... DISCOVERY TOUR lavora integrandosi stavolta. Se negli altri “Creed”(Origins, Odyssey e Valhalla) muniti di Discovery bastava escludere il gioco violento e le azioni per vedere luoghi geografici e dar spazio alle emozioni toponomastiche storiche con BAGHDAD lo si fa direttamente dentro il gioco principale. La app di Ubisoft ha così fatto anche con SHADOW (2025) ambientato nel Giappone del XVI secolo stavolta: una elegante 'figata' - ci dicono gli addetti ai lavori... anzi ai videogiochi! (di diverse età). Poscritto : Sugar Creative e Ubisoft rendono il tutto disponibile gratuitamente sia su BROWSER INTERNET sia su ANDROID e IOS.







