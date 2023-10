PRIMA TEATRO FAENZA Un Voltaire per bambini ma non troppo CANDIDO di Voltaire spiegato ai ragazzini dalla compagnia del Teatro Due Mondi alla Casa del Teatro di Faenza

La rassegna faentina “Un teatro dell'approdo” pone una domanda ai bambini (con il Teatro Due Mondi in modo colto e popolare): Questo è il migliore dei mondi possibile? Voltaire per una volta si rivolge in modo divertente a “un piccolo numero di uomini d'ingegno”. Voleva parlare di educazione e felicità ma Candido è diventato un manifesto filosofico, però... Come possiamo, allora, rendere il nostro mondo migliore? Altra domanda alla base del copione per la regia di Alberto Grilli. Un viaggio avventuroso e folle - secondo il drammaturgo Gigi Bertoni. Filosofia e azione con molta ironia, quindi. Cunegonda, Pangloss e Cacambo, sono la cifra divertita di un spettacolo divertente per tutti.

