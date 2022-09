UNESCO Un weekend dedicato alla Cultura e alla storia con le Giornate europee del patrimonio

Un programma teso a valorizzare il territorio, dal Castello di Città a quello di Borgo Maggiore. Visite guidate, musei e funivia gratuiti. Spettacoli con artisti di strada in città e nella terrazza della Funivia grazie alla collaborazione con lo Smiaf. Tra le novità di quest'anno le passeggiate raccontate nel territorio. Domenica nel centro storico il concerto itinerante della banda militare. Spazio poi all'arte, con l'inaugurazione della mostra "Renata Tebaldi: il ricordo di Borgo Maggiore" nella casa del Castello in occasione del centenario dalla nascita. E alla Galleria Nazionale dell'esposizione “Altana” di Stefano Arienti. Previste anche attività per i più piccoli e “aperitivi sotto le fronde”. "Questa evento - commenta Filippo Francini, direttore Dipartimento Turismo e Cultura - celebra il nostro patrimonio Unesco, dai monumenti al paesaggio, e anche i valori della democrazia e della libertà".

Nel video l'intervista a Filippo Francini, direttore Dipartimento Turismo e Cultura

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: