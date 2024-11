Un western animato per bambini 'speciali'

"Buffalo Kids"

L'America (come si diceva nell'800) è un paese immenso dalle tanti latitudini, fusi orari, e climi diversi. I giovanissimi protagonisti del viaggio nel “Selvaggio West” sono tutti un po' speciali proprio nello stare insieme per affrontare l'avventura della vita. Nella vicenda animata americana da “Western”(da NYC a Sacramento tra gli indiani Cheyenne) ci sono anche treni, nativi buoni, e cowboy cattivi, e non manca l'esercito nordista... Al centro della sceneggiatura un ragazzino in carrozzina, Nick, con una dolce disabilità che fa innamorare tutti compresi spettatori e il cronista in sala. Una sfida vinta dagli autori spagnoli. Poscritto : la narrazione animata è ispirata alla storia vera dei figli del regista ispanico Pedro Solis.