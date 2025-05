Rosa e Santino scappano e si amano. Una bella moglie infelice in fuga dal matrimonio e un mandriano che a sua volta scappa dal padrone tradendolo in tutto. Dietro alla loro avventura in corsa incombe la figura ingombrante di Buffalo Bill (John Reilly): William Cody quello vero d'inizi 900. Storie mistificate lungo il Belpaese (tappe a Bologna e Cremona) in un circo da Belle Époque all'italiana sul Selvaggio West inventato da Buffalo (il cacciatore di bisonti), gesta che divennero spettacolo.