TEATRO EMILIA ROMAGNA Un western italo-svizzero a teatro Karakourum Teatro di Varese porta in Emilia Romagna “SIMPLON” con Stefano Beghi una storia di frontiera come in un western italo-svizzero per la rassegna RIFUGI allo spazio BINARIO 49 di Reggio Emilia alle 21

SIMPLON è il Sempione, il vero e proprio scavo di confine su due frontiera nel Traforo, realizzato dal 1898 al 1906. La vicenda è quella della miniera d'oro di Gonda proprio sotto al tunnel, che i ricchi milanesi volevano scavare nella pancia (dorata) della montagna per scappare in Svizzera. Il protagonista è Leone a causa di un incidente tra gli operai in galleria ( suoi ex compagni) per una morte sospetta e improvvisa da cui deve discolparsi perché, vox populi proletaria, un omicida deve morire. “Ci sono mille motivi per ammazzare un uomo ma uno sola per uccidere la montagna” - secondo l'attore-narratore, Stefano Beghi: svuotarla del suo oro da dentro strappandole le viscere... Una storia western all'italiana sulle montagne del nord dove i banditi sono gli anarchici e i latifondisti texani gli industriali italo-svizzeri. I cercatori d'oro e le macchine a vapore oltre alla dinamite non mancano ai confini della frontiera... la montagna del SIMPLON è la barriera e l'Eldorado l'Europa.

fz



