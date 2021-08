SPETTACOLI BOLOGNA Una Babilonia di "calcinculo" per noi... CALCINCULO lo spettacolo musicale di BABILONIA TEATRI coprodotto da Operaestate Festival Veneto solo stasera al Cavaticcio di Bologna

Enrico Castellani e Valeria Raimondi volano spingendo a vicenda il seggiolino del loro personalissimo “calcinculo” da 'lunapark' teatrale su musiche e canzoni originali di Lorenzo Scuda. Parole e suoni si rincorrono fino alla vertigine perché dove finisce la vita reale inizia la sua rappresentazione e viceversa, la giostra gira... I teatranti cantano sulle macerie: “siamo solo fast ma sogniamo slow” - dicono gli autori. CALCINCULO fotografa il nostro oggi tra perversioni e fughe lo spettacolo mette al centro chi ci vuole credere ancora in questo pazzo mondo con sguardo tagliente, dolente e ironico. Babilonia Teatri è una compagnia di spettacolo contemporaneo che si distingue per il linguaggio innovativo (non è pop ma molto rock e abbastanza punk) le cui drammaturgie assomigliano a litanie... un incedere ribelle che parte dalla provincia indagandola ed è arrivato al Leone d'argento alla Biennale di Venezia. Uno sguardo irriverente quello di Castellani-Raimondi che comporta affetto, e al contempo indignazione.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: