ARTE ANIMATA ON LINE Una bambina di cartone nella storia dell'arte I capolavori della National Gallery of Art di Washinghton rivivono nell'animazione dei personaggi di Emmanuel Lantam con “PIPINE” on line un viaggio animato in un cortometraggio dentro un quadro

Un capolavoro della storia dell'arte ha un valore aggiunto da offrire, a chi guarda un quadro famoso al di là della semplice visione, soprattutto se indagato nei dettagli più profondi da un cartone animato. La scena fissa è l'opera dipinta secoli prima da Manet, Rubens o Simeon. Tra le pieghe della pittura dentro alle sfumature tra i colpi pennello e le striature i cartoni animati si muovono indisturbati... L'illustratore e animatore LANTAM attraverso il mestiere del cinema ci insegna come indagare in modo semplice e ironico la pittura dei grandi per i piccoli. Un cartone-bambina (PIPINE che ha un volto anche sulla pancia) figurina francese dal museo di Washinghton corre dentro le pitture nazionali infilandosi e infiltrandosi tra i colori sulle note di sottofondo del pianoforte di Toulon. Nature morte e testa di medusa oltre al Torero di Manet prima su Instagram con singoli loop in quadri diversi poi on line per evidenziare il dipinto .

