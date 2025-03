Una bambina down cerca suo padre single

Luca e alba, un uomo e una bambina, che hanno reciprocamente bisogno di amore per completarsi a vicenda in una nuova vita che ancora la società fatica a interiorizzare e istituzionalizzare. Il tribunale è disposto ad affidare solo temporaneamente (l'adozione è un'altra cosa) una neonata down a un single pienamente capace per esperienza e conoscenze di averne cura. Lei è una persona splendidamente 'diversa' che completa l'uomo non solo professionalmente. Luca si pone la domanda: quante famiglie devono ancora rifiutare Alba perché lui possa infine amarla?