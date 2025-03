ADOZIONI Una bambina down cerca suo padre single Al cinema Fulgor di Rimini per il progetto “Parola ai padri” una serata dedicata alla pellicola NATA PER TE di Fabio Mollo tratta dalla storia di un'adozione down vissuta da Luca Trapanese

Luca e alba, un uomo e una bambina, che hanno reciprocamente bisogno di amore per completarsi a vicenda in una nuova vita che ancora la società fatica a interiorizzare e istituzionalizzare. Il tribunale è disposto ad affidare solo temporaneamente (l'adozione è un'altra cosa) una neonata down a un single pienamente capace per esperienza e conoscenze di averne cura. Lei è una persona splendidamente 'diversa' che completa l'uomo non solo professionalmente. Luca si pone la domanda: quante famiglie devono ancora rifiutare Alba perché lui possa infine amarla?

