EVENTI REGIONE Una band(a) rock in galera “Tutta colpa del rock” nell'ambito di Arena Puccini il film di Andrea Jublin con Lillo Petrolio ospite della rassegna a Bologna

Una commedia sfrenata che celebra il potere salvifico della musica a tutte le età e nelle più diverse circostanze... debutto cinematografico e canoro di NASKA (supervisione di Motta, Cor Veleno e Danno). Rock in carcere: un ex chitarrista (Lillo) forma una band di detenuti per 'affrancarsi' in un contest. Un'occasione di rinascita per tutti. Denaro dal festival musicale che salva e libera dopo la pena per ricominciare con la famiglia. Una formazione improbabile e irresistibile. Amicizia e umanità (cose rare in galera) in una storia a più mani (e destini) realizzata in location romane e scorci della Capitale unici: Musei, palazzi, e Parco della Musica, Lungotevere: Roma viva e vera, insomma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: