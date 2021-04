REGIONI "Una boccata d'arte" 2021 Continua l'evento d'arte contemporanea “UNA BOCCATA D'ARTE ” per la valorizzazione del territorio paesaggistico 20 artisti in 20 borghi di 20 regioni diverse contro la pandemia

"Galleria Continua" spinge con UNA BOCCATA D'ARTE visiva, moderna e contemporanea, i giovani autori a lavorare sul grande “desiderio di bellezza” che ci attanaglia tutti. Un patrimonio naturalistico e turistico immenso da valorizzare che può liberarci dall'isolamente e dalla chiusura. Piccoli borghi con meno di 5000 abitanti ospiteranno le installazioni e le prove creative degli artisti collegati attraverso gli enti locali al web ma dal vero. Il paesino è sempre il cuore del paesaggio regionale e lo rispecchia nelle peculiarità più originali esattamente come l'espressione artistica di ognuno dei partecipanti.

Un progetto fatto di stili e linguaggi che dal 2020 sostiene spettacolo ed espressione artistica come strumenti per affrontare l'estate 2021 riattivando di riflesso i circuiti culturali del paese e la sua voglia di vivere ancora...

Intervista con Raffaella Tremolada Delegato cultura progetto 2020

