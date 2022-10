ANIMAZIONE D'AUTORE Una bomba atomica a cartoon Il corto animato “UN PICCOLO (breve) DISACCORDO” (disagremeent) del creativo Steve Cutts sulla guerra e il pericolo atomico racconta lo storico conflitto bellico tra uomini...

A BRIEF DISAGREEMENT è ironicamente un piccolo screzio di guerra che dura dalla preistoria e sempre accadrà secondo il pessimismo cosmico e artistico dell'illustratore britannico CUTTS. Nel film breve gli attori sono sempre scimmie antropomorfe (non cambiano) pure ai giorni nostri (atomici...) in corso, evolvono solo le armi. Un'iperbole animata senza soluzione di continuità. Una guerra continua tragica, sanguinaria e strana, come le nostre in atto: minuziose, multimediali e aggiornate in tempo reale dalla voce unica del padrone, l'agenzia d'informazione... mondialista glocale. Una satira amara del conflitto in forma di cartoon sulla “quarta corda” Aria di Bach e il requiem del “Dies Irae” verdiano, urla, scoppi, spari e deflagrazione atomica finale seguita dal vuoto del silenzio tombale. Poi clave, sassi e bastoni per ricominciare... (Einstein).

