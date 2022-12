EMILIA ROMAGNA TEATRO Una "bomba" di donna a teatro MONOLOGHI DELL'ATOMICA tra Chernobyl e Nagasaki con Elena Arvigo prodotto dal Teatro delle Donne al Teatro delle Temperie-Calcara in Valsamoggia bolognese per la rassegna “A PORTATA DI uMANO”

Le donne raccontano le donne, si raccontano attraverso ELENA ARVIGO, in una pièce civile sulla BOMBA, quell'atomica che popola gli incubi della gente anche oggi in pieno conflitto ucraino. LA PREGHIERA della Nobel per la Letteratura 2015, Svetlana Aleksievich, su Cernobyl 1986 (piccole storie di vecchie contadine, madri e mogli, bielorusse e ucraine, tra stufe radioattive e piccoli reattori) e la terribile TESTIMONIANZA di Kyoko Hayashi (1945) sulle donne sopravvissute al disastro del fungo atomico giapponese (Hiroshima e Nagasaki). La prosa drammatica a tratti ironica di ARVIGO coinvolge e ci fa pensare a cosa avremmo fatto noi, che abbiamo vissuto il “Secolo breve”, in quelle circostanze di morte. Svetlana-Elena un po' Kyoko, scrive: “ ho avuto l'impressione stessi parlando del passato (in modo automatico, quasi registrando...) ma contemporaneamente che annotassi il futuro (al presente, adesso)”. Uno spaesamento e la speranza in un filo d'erba spuntato tra le macerie a pochi giorni dal disastro nucleare: continuano...

