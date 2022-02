Una canzone 'architettonica'

Il video per la regia di Roberto Ortu a volte comanda sulla melodia, il testo di Mengoni e il rap di Madame. Arte minimale e concettuale al servizio della musica leggera “ per ritrovarsi: trovare uno spazio, una soluzione spaziale e ritmica dello stesso problema, “fuggire dai preconcetti e dalle strutture precostituite”, inventando (creando). “La stanza nella stanza” come un meccanismo di scatole cinesi sperimentato in architettura e nell'arte visuale trasposto in un videoclip. Le stanze sonore create da Madame ben si adattano agli spazi melodici di Marco Mengoni in una costruzione di urban - pop e rap girata al Nuovo Corviale di Roma e interpretata dall'attore - alter ego Vincenzo Crea. Blocchi di cemento e deserto urbanistico riempiti di calcestruzzo e pezzi di terreno (il disco si chiama MATERIA, terra). Il designer Ettore Sottsass avrebbe cantato come Mengoni mentre il performer tedesco Franz Erhard Walther (Leone d'Oro alla Biennale 2017) avrebbe suonato come Madame.

