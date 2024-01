Una casa funeria per due

Una coppia attempata affronta le consuetudini del vivere anche le circostanze più 'nere' con un pizzico di sana comicità che spesso anche tra coniugi navigati, salva... Una cerimonia in casa funeraria diventa un impegno sociale e mondano. Lei (Daniela Cristofori), bella, elegante e agghindata per il funerale della vita (un caro amico di famiglia), lui (Giacomo Poretti) superstizioso e recalcitrante. Insieme incontrano la morte come un buon momento di conversazione (almeno per lei). Ambrogio e Rita da 40 anni insieme sfuggono all'ultimo tra le gag all'estremo saluto.