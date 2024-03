Una "Chiamata alle Arti" per la pace

"Chiamata alle Arti"

Audizioni senza limiti creativi a tutti gli under 25 che vogliono esprimere un talento musicale o un dono artistico attraverso il RAVENNA FESTIVAL. La CHIAMATA ALLE ARMI in un incontro creativo di fine giugno al Museo Classis in 5 sezioni per le migliori performance artistiche giovanili. Le opere più interessanti selezionate prenderanno il volo sui vari canali del concorso aperto e saranno segnalate le più meritevoli dopo la festa di tutti. L'arte sublime e formativa proposta a Ravenna spazia dal mosaico, alla musica classica e moderna, fotografia e street art purché sia libera e di pace.