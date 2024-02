PRIMA FILM RSM Una commedia di "bocciati" da Oscar Settimana cinematografica sammarinese tutta dedicata alla commedia ironica d'autore candidata agli Oscar con HOLDOVERS di Alexander Payne protagonista Paul Giamatti

Un prof. (condannato a star solo), un alunno (con una madre assente e orfano di padre) e una cuoca (che ha perso un figlio in guerra), loro malgrado costretti a stare insieme al campus per cause 'natalizie' di forza maggiore (e tanta solitudine famigliare). Siamo nei primi anni 70. THE HOLDOVERS (“lezioni di vita”, il sottotitolo italiano?) sono i bocciati, le 'rimanenze' (per lo più, scarti di un'altra epoca), quelli che restano e prolungano un lavoro (sopravvissuti...), uno studio o un'agonia esistenziale, i fuori dal tempo: pronti alla redenzione, insieme danno vita alla “réunion” dell'amore esistenziale (una comunione a tre), sotto Natale, poi!?

