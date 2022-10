D'ESSAI ROMAGNA Una commedia francese alla pugliese Il cinema italiano targato Rai in rassegna d'autore negli UCI regionali, a Savignano, apre la prima di “QUASI ORFANO” di Umberto Carteni protagonisti Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini

Griffe di successo nel design di tendenza, lui (Scamarcio/Valentino fa Tarocco di cognome ma cambia nome per sfondare), lei Puccini/Costanza borghese fino al midollo gli fa spazio anche nel jet set milanese. La famiglia nel Mezzogiorno è per sempre e il creativo con moglie lombarda si ritrova a casa genitori e parenti “terun-i” in difficoltà con l'agriturismo: chiedono aiuto... La sceneggiatura è un remake francese in chiave pugliese con tanto di inflessioni dialettali e atteggiamenti provinciali, spassosissimi (soprattutto in Scamarcio). Milano è il sud del Nord Europa per cui accoglia comunque il Meridione d'Italia: tanto “al sud l'uomo è il capo ma la donna è il collo...” - dicono.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: