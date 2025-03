Una commedia comica leggera ma non troppo del Nobel per la Letteratura 1997 'vestita' al femminile su Franca Rame con tagliente ironia piena di risvolti comici e grotteschi. Lei non si sente più donna come un tempo: finito il matrimonio, dopo 35 anni, anche la carriera declina con la bellezza, così, decide di suicidarsi... La casa-ufficio diventa un ring teatrale dove Giulia combatte col mondo, al telefono, mette a nudo i problemi (di tutti noi) vincendo le sue fragilità in un inno alla vita.