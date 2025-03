SPETTACOLI REGIONE Una commedia 'leggera' da Nobel UNA GIORNATA QUALUNQUE di Dario Fo scritta per Franca Rame nel 1990 al Duse di Bologna interpretata da Gaia De Laurentiis per la regia di Stefano Artissunch con le musiche di Banda Osiris

Una commedia comica leggera ma non troppo del Nobel per la Letteratura 1997 'vestita' al femminile su Franca Rame con tagliente ironia piena di risvolti comici e grotteschi. Lei non si sente più donna come un tempo: finito il matrimonio, dopo 35 anni, anche la carriera declina con la bellezza, così, decide di suicidarsi... La casa-ufficio diventa un ring teatrale dove Giulia combatte col mondo, al telefono, mette a nudo i problemi (di tutti noi) vincendo le sue fragilità in un inno alla vita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: