ANTEPRIMA CINEMA Una commedia musical culinaria franco-viet NGUYEN KITCHEN, pellicola franco-vietnamita tra la commedia e il musical, di Stéphane Ly-Cuong nelle sale d'essai d'autore anche in Romagna fino a capodanno al Fulgor e Tiberio di Rimini

La protagonista d'origine vietnamita che interpreta Ivonne Nguyen è nella realtà l'attrice francese Clotilde Chevalier. Lei sogna di diventare un'attrice e cantante da musical ma finisce di nuovo in cucina con la madre. Tanti no per Ivonne un'artista che si adatta ai ravioli e involtini stile pizza (involtizza...) e alle pièce per bambini. Dopo tante delusioni e improbabili audizioni lascia il fidanzato e torna al ristorante di casa. Il regista conosce bene la cultura che racconta nel suo musical culinario del sud-est asiatico alla francese c'è tutta la diversità che presto arriverà per tutti.



