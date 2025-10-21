ANTEPRIMA CINEMATOGRAFICA Una commedia sessuale tra Rocky e Frankenstein THE ROCKY HORROR di Richard O'Brien, il musical divenuto film di culto per la regia di Jim Sharman, compie 50 anni e torna in sala grazie alla Cineteca di Bologna per il Cinema Ritrovato a Halloween

Sarebbe la storia di un alieno proveniente da un'altra galassia che incontra due sposini introducendoli all'amore libero (travestitismo, bisessualità e altre amenità di fantasia). Erotismo, ironia e totale anarchia, spettacolo nato in teatro a Londra dapprima un flop poi un successo anche cinematografico planetario. Bizzarria transessuale divenuta un sovversivo fenomeno culturale di rivolta dei costumi in una parodia dell'horror non senza rimandi al Frankenstein di Mel Brooks. Dopo tutti i piaceri mondani e sessuali, però, rimane la domanda di fondo: e dopo cosa c'è!? Nonostante il finalone a sorpresa, che fine facciamo... la citazione implacabile è: “strisciano come insetti della RAZZA UMANA: persi nel tempo, nello spazio. E nel significato”.

