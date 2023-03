ANIMAZIONE D'AUTORE RSM Una conchiglia che ha dentro un cuore San Marino Cinema pomeriggi per famiglie alle 17.30 al Concordia MARCEL THE SHELL l'animazione americana da Oscar racconta una famiglia di conchiglie

SHELL è un'opera animata e filmata sul cuore di una conchiglietta, in STOP MOTION e LIVE ACTION, cioè scatti fotografici montati su disegni trasposti in scene vere sul set (un media che si adatta a un altro: animazione per cinematografia). MARCEL è un cartone americano di Dean Fleischer Camp con Isabella Rossellini candidato all'Oscar sulla ricerca della famiglia perduta (mancanza e abbandono) in commedia agrodolce. Un film piccolo, piccolo, di storie minime (gusci) e oggetti (le cose di casa) semplici come i pensieri dei bambini. Incanto e lirica tratti dal poeta inglese Philip Larkin in THE TREES (“germogli freschi s’allentano e distendono in una verdezza simile al dolore”). Dean è la figura paterna e genitoriale tra nonna e nipote che media fra i due mondi di Marcel. La rete e i network entrano a pieno titolo nel mondo di oggi che a fatica trapela attraverso i media. Un racconto di formazione soprattutto per i genitori.

